Nasce il circolo di Fratelli d'Italia dell'alta Val Lerrone: Luigi Tezel nominato presidente

“Con piacere ed entusiasmo, a seguito della formale approvazione degli organi centrali del partito, sono a comunicare che si è costituito il circolo territoriale Alta Val Lerrone del partito Fratelli d’Italia che ricomprende i comuni di Garlenda e Casanova Lerrone. L’assemblea degli iscritti ha indicato il sottoscritto presidente del circolo il quale a norma dello Statuto del partito assume l’incarico di rappresentanza del partito sul territorio del circolo”. Ad affermarlo in una nota stampa è Luigi Tezel

“L’esistenza del circolo, oltre ad occuparsi delle tematiche del partito a livello nazionale e regionale, naturalmente si occuperà anche della vita politica dei Comuni di Garlenda e Casanova Lerrone - precisa Tezel - sia auspicando un dialogo con le amministrazioni comunali sia attraverso sensibilizzazione e stimolo per le necessità dei due comuni dell’attività politica degli eletti di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, al Parlamento e al Parlamento Europeo”.

“Il sottoscritto è stato nominato componente del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia con l’incarico di responsabile del dipartimento dell’Integrazione dell’Associazionismo Politico’ che, in collaborazione con l’omonimo dipartimento regionale e nazionale del partito fortemente voluto da Giorgia Meloni, si occupa del dialogo con le associazioni di natura politica che non sono organiche ad alcun partito politico in particolare di quelle di ispirazione di centro destra, ma anche la ricerca di dialogo con i molti amministratori pubblici locali vicini al Fratelli d’Italia che per diverse ragioni non si vedono organici ad una struttura partitica ma ne condividono i valori e le iniziative politiche sia a livello nazionale che a livello locale” aggiunge il neo presidente.

“Infine il sottoscritto mantiene anche la carica di Coordinatore Provinciale di ‘Riva Destra’, movimento politico federato con Fratelli d’Italia, costituitasi in provincia di Savona da qualche mese che va ad implementare la presenza della comunità militante di Riva Destra presente sul territorio nazionale con il preciso obbiettivo di rafforzare l’area di destra del partito di Giorgia Meloni dando cittadinanza politica a persone orgogliosamente di destra. O meglio di una delle tante destre. Destre cattoliche o laiche, sociali o liberali, filooccidentali o antiamericane ecc, nel tempo e da sempre, più occupate a sottolineare le cose che dividevano l'una dall'altra, invece di riflettere su quelle che univano. Riva Destra anche in provincia di Savona sta lavorando così al progetto politico di Giorgia Meloni di rendere Fratelli d’Italia un partito più inclusivo dando una casa politica a chi vuole guardare ‘oltre’ e impegnarsi per costruire e rilanciare la destra moderna ma ben salda nei propri ideali dopo il catastrofico esperimento del partito unico del predellino’ che comincia a concretizzarsi con il vertiginoso incremento di consenso politico attribuito al partito e alla sua classe dirigente” conclude.