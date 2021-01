La classica regola dell'ex non dà scampo all'Inter: è gioia Samp grazie a Candreva e Keita

La regola del gol dell'ex fa gioire Claudio Ranieri. Antonio Candreva e Keita Baldè che hanno indossato la maglia neroazzurra, il primo dal 2016 al 2020 e il secondo nella stagione 2018-2019, ridimensionano la squadra di Antonio Conte e a nulla serve la rete in un secondo tempo arrembante, di De Vrij.

I blucerchiati vincono un match tutto cuore e grinta e devono anche ringraziare Emil Audero, autore di una prova superlativa, impreziosita anche dal rigore parato nel primo tempo ad Alexis Sanchez.

I neroazzurri, nel primo tempo soprattutto, hanno dato vita ad un prova ricca di confusione, limite che si è già visto in altri passati match (vedi primo tempo con il Crotone) ma che li aveva visti poi portarsi il risultato a casa con ottimi secondi tempi. Oggi non è bastato e la vetta svanisce come le vittorie consecutive che si fermano ad 8.

La Samp porta a casa 3 punti d'oro dopo le ultime due sconfitte con Roma e Sassuolo, un altro passo in avanti verso la salvezza.

LA PARTITA

Primo tempo:

I primi venti minuti sono stati all'insegna del Var. Al decimo, calcio d'angolo di Brozovic e tiro fuori di Skriniar, ma l'arbitro non aveva visto il tocco di mano di Thorsby e dopo il check ha assegnato il rigore all'Inter. Va sul dischetto Sanchez che si fa ipnotizzare da Audero, sulla ribattuta Young ha colpito la traversa con un violento sinistro.

Al 14esimo dopo la punizione di Candreva, Samp per la prima volta pericolosa grazie al colpo di testa di Tonelli che va a sbattere sulla traversa.

Al 16° ancora il Var a fare da padrone, l'arbitro assegna il rigore visto il colpo di mano di Lautaro al limite dell'aria, ma viene smentito ancora una volta dalla tecnologia ed assegna così la punizione a pochi passi dall'area che batte Candreva colpendo la barriera.

Al 21esimo ancora un episodio: Barella prende di mano la palla in maniera scomposta dopo il colpo di testa di Tonelli e il direttore di gara dopo il check assegna rigore alla squadra di casa. Sul dischetto va l'ex Candreva che spiazza Handanovic: è 1-0 per gli 11 di Ranieri.

Prova ad uscire timidamente l'inter grazie ad un colpo di testa di Lautaro che esce di poco fuori al 25° ma al 37esimo la Sampdoria passa nuovamente: grande azione di Damsgaard che ha mandato fuori tempo con un'ottima giocata sia Brozovic che Gagliardini, è arrivato sul fondo a gran velocità, ha messo in mezzo e in girata ancora un altro ex Keita, che conferma nuovamente la classica regola, stende i neroazzurri.

Finale di primo tempo solo di marca Inter, Sanchez con una pregevole giocata in mezzo a due arriva al tiro respinto da Audero e al 46esimo cross di Hakimi e colpo di testa di Lautaro che si era liberato della marcatura dei difensori ma il suo colpo di testa è finito di poco a lato.

Secondo Tempo:

Subito un cambio nell'Inter entra Perisic per Young e i neroazzurri provano subito a schiacciare sull'acceleratore per provare la rimonta in 45 minuti.

Colpo di testa al 47° di Lautaro che esce di poco e qualche minuto dopo, al 53° l'Inter perde palla in attacco, gran contropiede dei blucerchiati con Candreva che a grande velocità mette la palla in mezzo, bravo Handanovic a salvare l'Inter dal naufragio dopo il tiro di Jankto.

Al 54° Lautaro ancora protagonista dopo il cross di Perisic, colpisce male di sinistro. Al 62° arriva il momento del giocatore tanto atteso dopo la contrattura procuratasi a Milano contro il Crotone: entra Lukaku al posto di Gagliardini.

Al 65° calcio d'angolo di Brozovic e colpo di testa di De Vrij che salta anticipando Colley che batte Audero ed accorcia le distanze. 2-1.

68°, cambio della Samp: entra Bereszynski, esce Tonelli, Yoshida al centro della difesa

Un'altra mossa offensiva per Conte: entra Eriksen al 70esimo ed esce un deluso Sanchez.

Lukaku al 71° con un preciso colpo di testa viene stoppato dall'ottimo Audero che salva il risultato.

74', escono Adrien Silva e Jankto, dentro Askildsen e Leris.

Al minuto 78 azione solitaria di Lautaro Martinez che salta in dribbling con un tunnel Augello e va al tiro, attento l'estremo difensore doriano.

Due cambi nelle file dell'Inter all'80esimo entrano Vidal per Barella e D'Ambrosio per Skriniar.

Ancora Inter: all'80° colpo di testa alto di Perisic dopo il calcio d'angolo di Eriksen.

Negli ultimi dieci minuti non succede più nulla (cambio al 92°, La Gumina per Keita): la Sampdoria passa al Ferraris 2-1 contro l'Inter.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER

Sampdoria (4-4-1-1) Audero 7.5, Yoshida 6, Tonelli 6.5, Colley 5.5, Augello 5.5; Candreva 7, Thorsby 6, Silva 6, Jankto 6.5; Damsgaard 7; Keita 6.5. All. Ranieri. A disposizione: Ravaglia, Letica, Avogadri, Rocha, Verre, Ramírez, Askildsen sv, Regini, La Gumina sv, Bereszynski 6, Léris sv, Quagliarella.

Inter (3-5-2) Handanovic 6, Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 5.5; Hakimi 6, Barella 5, Brozovic 5.5, Gagliardini 5, Young (46′ Perisic) 5.5; Lautaro 6, Alexis Sanchez 5. All. Conte A disposizione: Padelli, Radu, Lukaku 6, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic 6, Vidal, Eriksen 6, D’Ambrosio, Darmian

Ammoniti: 17′ Lautaro Martinez, 23′ Barella, 39′ De Vrij, 57′ Thorsby, 84' Keita, 85' Askildsen, 91' Hakimi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma