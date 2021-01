Trucchi e consigli per prolungare la vita del vostro aspirapolvere

Grazie al progresso tecnologico pulire casa non è mai stato così semplice. Tuttavia, non è solo l'abitazione che necessita di cure e attenzioni specifiche, ma anche gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente per pulirla, tra cui in particolare l'aspirapolvere.

Sì, perché l'unico modo per averlo a lungo come alleato è prestare qualche piccola attenzione alle operazioni di manutenzione ordinaria. Vediamo, quindi, quali sono le regole da seguire per sfruttare al meglio le sue potenzialità e garantirgli una lunga vita.

A ogni modello la sua manutenzione

Prima di darvi consigli sulla cura e la pulizia del vostro aspirapolvere, è doveroso specificare che i vari modelli disponibili sul mercato non sono tutti uguali, soprattutto sul fronte della componentistica interna. Proprio per questo motivo, prima di effettuare gli interventi di manutenzione è importante leggere con attenzione il manuale di istruzioni dell'elettrodomestico in proprio possesso per capire come prendersene cura nel modo giusto.

I modelli a marchio Dyson, per esempio, includono in genere uno o più filtri che devono essere rimossi e puliti regolarmente affinché il dispositivo conservi la massima efficienza operativa ed energetica.

Un discorso a parte, invece, deve essere fatto per gli aspirapolvere Folletto, che oltre alla periodica sostituzione dei sacchetti di raccolta della polvere, richiedono una regolare pulizia del filtro silenziatore per fare in modo che la potenza del motore non venga compromessa.

Non solo, per garantirsi un funzionamento ottimale del proprio alleato nella pulizia dei pavimenti è importante anche capire quando è il momento di sostituire eventuali pezzi usurati, come cavi di alimentazione, spazzole e tubi flessibili. Ma non è tutto, perché per prolungare la vita dell'elettrodomestico è necessario anche riporlo al riparo dall'umidità e da fonti di calore, che potrebbero danneggiare il motore e le componenti elettroniche interne.

Fatte queste premesse, vediamo ora nel dettaglio come eseguire la manutenzione ordinaria del proprio aspirapolvere per mantenerne intatta l'efficienza e la funzionalità a lungo nel tempo.

Svuotare il serbatoio

Come già anticipato, una regolare pulizia delle principali componenti dell'aspirapolvere è necessaria a garantirne il corretto funzionamento. Tuttavia, prima di dedicarsi alla manutenzione delle parti costantemente a contatto con lo sporco e la polvere, come filtri e spazzole, bisogna ricordarsi di svuotare il serbatoio ogni volta che si riempie, oltre a pulirlo quando necessario con un panno in microfibra imbevuto di aceto bianco o un po' di detersivo per piatti.

La periodicità con cui effettuare questo intervento dipende, non solo dal tipo di modello in proprio possesso, ma anche dalla frequenza di utilizzo, dalla quantità di polvere aspirata e dalla capienza del serbatoio. A tal proposito, vi consigliamo di non attendere il riempimento del contenitore ma di svuotarlo al termine di ogni ciclo di pulizia in modo da mantenerlo il più pulito possibile.

Lavare e sostituire i filtri

Per avere un aspirapolvere sempre efficiente, oltre al periodico svuotamento del serbatoio di raccolta della polvere, è importante agire sui filtri, pulendoli con una certa frequenza e sostituendoli quando necessario.

Queste operazioni, oltre a rendere i successivi interventi di manutenzione straordinaria meno onerosi, evita che l'elettrodomestico perda di potenza o, peggio, che rilasci sporco e acari nell'ambiente. Questo perché la funzione principale del filtro HEPA è proprio quella di trattenere le particelle di polvere più piccole, impedendo che finiscano nuovamente nell’aria.

Anche in questo caso, non c’è una regola universale che stabilisca la frequenza con cui andrebbe pulito e sostituito, perché molto dipende da quanto spesso si utilizza l'elettrodomestico, dalle condizioni degli ambienti da pulire e, ovviamente, dal tipo di filtro in dotazione.

A tal proposito, bisogna fare una distinzione tra quelli lavabili che - come il termine stesso suggerisce - si possono sciacquare sotto il getto dell'acqua corrente, e quelli non lavabili che, invece, vanno puliti esclusivamente a mano, utilizzando una spazzola a setole morbide o un pennellino per rimuovere con cura tutto lo sporco e la polvere accumulata tra le fessure. Quanto alla sostituzione, per mantenere l'elettrodomestico in condizioni ottimali i filtri andrebbero cambiati con cadenza annuale a prescindere dai risultati del monitoraggio.

Pulire spazzole e tubi

Un altro intervento di manutenzione che dovrebbe essere eseguito regolarmente è la pulizia di spazzole e tubi, che sono le componenti a contatto diretto con lo sporco e i detriti. Anche se può sembrare un'operazione complicata, in realtà per effettuare una pulizia efficace basta rimuovere le spazzole dai relativi alloggiamenti ed eliminare con cura i residui di polvere, sporco e capelli, magari aiutandosi con una pinzetta se si sono aggrovigliati tra le setole.

Per pulire queste ultime, sarà sufficiente passarci sopra un panno imbevuto con una soluzione a base di acqua calda e qualche goccia di detergente neutro o candeggina, e lasciare che si asciughino all’aria, evitando di esporle a fonti dirette di calore, come stufe e termosifoni.