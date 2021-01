Disagi in autostrada, Vaccarezza: "Alla Liguria servono infrastrutture: non si può vivere una vita in coda"

A10, Genova Pegli, in entrata direzione Ventimiglia, entrata chiusa per lavori. Entrata consigliata: Genova Prà.

A10, Genova Pegli, in uscita direzione da Genova, uscita chiusa per lavori. Uscita consigliata: Genova Aeroporto.

A10, Genova Pra', in uscita direzione da Genova, uscita chiusa per lavori. Uscita consigliata: Genova Aeroporto.

" Buon giorno amici. Il bollettino che vedete qui sopra, non è una favola, ma è la fotografia della situazione autostradale di questa mattina. Ora, si è fatto tanto parlare di una situazione che per, anzi, da mesi, sta letteralmente paralizzando la nostra regione ". A scriverlo è il capogruppo in Regione di "Cambiamo!", Angelo Vaccarezza.

"Nella fantasia di chi sta a Roma, nulla di tutto questo è reale, non voglio ricordare il concetto espresso da chi avrebbe dovuto invece farsi parte attiva per trovare soluzioni. E non voglio nemmeno dire che sia sempre colpa di Autostrade, che per quanti demeriti possa avere, non può essere sempre il solito 'colpevole noto'.

La Liguria ha bisogno di infrastrutture, di una rete autostradale diversificata ed efficiente. Non si può pensare di vivere una vita in coda per le mancanze di chi può e deve decidere soluzioni per dare al territorio una rete viaria degna di questo nome.