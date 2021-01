Emergenza coronavirus, Berrino: "Vicino ai titolari di bar e ristoranti per le scelte del Governo"

" Sono vicino ai titolari di bar e ristoranti, attività fondamentali in particolare per tutto il comparto turistico ed è assurdo che ormai da un anno a questa parte debbano vivere costantemente alla giornata in attesa delle decisioni del Governo, troppo spesso confuse e comunicate all'ultimo ”. L'assessore regionale al Turismo e al lavoro Gianni Berrino esprime solidarietà e vicinanza agli imprenditori del settore della ristorazione e somministrazione che questa mattina hanno fatto un presidio di protesta a Genova.

“Come Regione stiamo facendo tutto il possibile per aiutare, anche economicamente, imprenditori che a causa della situazione di emergenza sanitaria, ma anche per la mancanza di programmazione da parte dell'Esecutivo, hanno difficoltà a portare avanti le loro attività: si tratta di aziende piccole ma che, in una regione come la nostra, sono importantissime per il PIL regionale e contribuiscono a dare numerosi posti di lavoro. Dopo tanti mesi è abbastanza evidente che il contagio non si fermi né si contenga chiudendo continuamente queste attività", conclude l'assessore.