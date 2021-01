Vaccini anti Covid, il Movimento Italia Unita #stopEuropa: "Con la scusa dell'emergenza sanitaria si stanno bypassando le regole"

"La segreteria nazionale del nostro movimento politico fa presente a tutti i cittadini italiani le situazioni reali che stanno perpetrando alle nostre spalle. Ricordiamo che ci vuole per una testazione di un vaccino dai 3 ai 5 anni per verificarne la reale efficacia e verificarne le controindicazioni su un corpo umano. Questo comunicato vi rende chiaro nei dettagli quello che sta capitando e come utilizzano le persone per i loro scopi. Per quanto riguarda il documento ufficiale dell'EMA, non hanno ancora definito le controindicazioni, in quanto non hanno uno studio ben preciso agli atti". Così in una nota stampa il "Movimento Italia Unita #stopEuropa" affronta la questione vaccino anti Covid19.

"I vaccini sono sperimentali: hanno 3 anni di tempo per confermare efficacia e sicurezza. Come afferma Marcello Pamio, il vaccino ha ottenuto l’autorizzazione per la fornitura temporanea dall’EMA. Non ha quindi un’autorizzazione all’immissione in commercio, ma un’autorizzazione temporanea che concede il permesso per utilizzare il medicinale per prevenire il COVID-19 in individui di età pari o superiore a 16 anni. Quindi le vere cavie di questo mega esperimento sono le persone che volontariamente offrono il loro corpo all’altare della Scienza".

"Nel documento ufficiale dell’EMA sulle condizioni e requisiti dell’autorizzazione al vaccino Pfizer/Biontech, sono scritte delle cose molto interessanti. A pagina 16 alla voce 'Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni'. Scrivono che la presente autorizzazione all’immissione in commercio è subordinata a condizioni specifiche".

Nel documento dell'EMA si legge: - Entro luglio 2021 “completare la caratterizzazione del principio attivo e del prodotto finito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire dati supplementari”

- Entro aprile 2021 “per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità approfondito e assicurare l’uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di controllo per l’eccipiente ALC-0315”.

- Entro luglio 2021 “per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità approfondito e assicurare l’uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto finito, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di controllo per l’eccipiente ALC-0159”.

- Entro dicembre 2023: “per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore”.

"In pratica l’EMA ha autorizzato il vaccino Pfizer/Biontech a patto che entro dicembre 2023 ne confermino l’efficacia e la sicurezza! Si tratta infatti, come detto prima, di una registrazione con condizionale. Se lo mettono obbligatorio vanno contro il Codice di Norimberga fino a che non finiscono gli studi clinici" aggiungono dal Movimento.

"Il fast track, cioè le 'Procedure accelerate per trattamenti e vaccini' accetta infatti che i produttori mettano in commercio il vaccino con informazioni parziali. Avete capito qual è il giochetto? Con la scusa dell’emergenza sanitaria stanno bypassando (fast track) ogni minima regola e controllo, facendo entrare in commercio una serie di vaccini sperimentali e aprendo la strada a tutto il restante pronto per l’uso (centinaia tra farmaci e vaccini geneticamente modificati)".

"Ma entro la scadenza massima del periodo post-autorizzativo (dicembre 2023) quante centinaia di milioni di persone nel mondo verranno vaccinate? Milioni di individui totalmente incoscienti pronti a farsi inoculare un vaccino sperimentale di cui non si conosce assolutamente nulla!".