Incidente a Stella, uomo rimane bloccato sotto la propria motocicletta

Incidente nel comune di Stella, in direzione della zona Pale Eoliche. Un motociclista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto.

Le sue condizioni non sono gravi, tanto che egli stesso, perfettamente lucido e cosciente, ha telefonato per richiedere soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Varazze per rimuovere la motocicletta che premeva sull'uomo e il personale della Croce Rossa Stella per i primi soccorsi.

L'uomo, dopo le prime cure sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.