Risolto in tempi brevi il problema alle caldaie nella scuola di via Cavour ad Andora

Risolto a tempo di record e senza particolari strascichi un minimo inconveniente tecnico occorso nella giornata di ieri, 7 gennaio, alle scuole andoresi di via Cavour.

La segnalazione è arrivata dalle famiglie di alcuni studenti del plesso (la struttura accoglie elementari e medie) preoccupati per le basse temperature. La ditta incaricata della gestione dell'impianto ha fatto un intervento sul posto, su richiesta dell'amministrazione comunale, perché nonostante la caldaia fosse accesa regolarmente e il telecontrollo della ditta non avesse rilevato alcun problema, le aule non erano riuscite ad andare immediatamente in temperatura.

Per capire le motivazioni del disagio è bastato un minimo accorgimento da parte di un operatore e il problema è stato risolto, come verificato dal sindaco Mauro Demichelis che ha effettuato un sopralluogo sul posto affiancato dal personale dell'ufficio tecnico comunale.

Completate il 20 settembre 2019 con la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica e del campo da basket, le scuole medie andoresi rappresentano un fiore all'occhiello dell'amministrazione Demichelis: dichiarate "a rischio crollo" nel maggio 2017 sono state rimodernate e messe in sicurezza in soli due anni. A ottobre 2020 gli studenti del plesso hanno conquistato anche la "Bandiera Verde Ecoschool" per la valenza ambientale dei loro progetti scolastici.