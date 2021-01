Coronavirus: oggi in Liguria 400 nuovi casi, positivo un tampone ogni 11,4 effettuati

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria in merito alla diffusione del coronavirus nelle ultime 24 ore riportano un aumento di 400 nuovi casi su scala regionale. È positivo un tampone ogni 11,4 effettuati. Sono 17 i decessi in regione.

I DATI

Totale tamponi molecolari effettuati: 735.330 (+4.563)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 175.908 (+4.541)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 62.874 (+400)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.284 (+72)

Casi per provincia di residenza

Imperia 596 (+41)

Savona 1.345 (+131)

Genova 3.068 (+175)

La Spezia 992 (+49)

Residenti fuori regione o estero 120

Altro o in fase di verifica 163

Totale 6.284

Ospedalizzati: 784 (+11); 67 in terapia intensiva

Asl 1 72 (+2); 8 in terapia intensiva

Asl 2 121; 8 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 201 (-1); 25 in terapia intensiva

Evangelico 1

Galliera 102 (+9); 5 in terapia intensiva

Gaslini 1

Asl 3 Villa Scassi 63; 4 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 79 (-1); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 2 (-1)

Asl 5 Sarzana 136 (+5); 9 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 6 (-2); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.421 (-107)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 53.610 (+311)

Deceduti: 2.980 (+17); un uomo di 91 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 491

Asl 2 1.083

Asl 3 1.173

Asl 4 494

Asl 5 576

Totale 3.817

Dati vaccinazioni 8/1/2021 ore 16

Consegnati: 30.545

Somministrati: 16.249

Percentuale: 53%

Asl1 1.773 dosi effettuate; 334 oggi

Asl2 2.256 dosi effettuate; 510 oggi

Asl3 2.851 dosi effettuate; 680 oggi

Asl4 1.458 dosi effettuate; 380 oggi

Asl5 1.975 dosi effettuate; 300 oggi

Galliera 466 dosi effettuate; 60 oggi

Gaslini 615 dosi effettuate; 150 oggi

HSM 1.815 dosi effettuate; 504 oggi

O.E.I. 306 dosi effettuate; 36 oggi

Totale 13.295 dosi effettuate; 2.954 oggi