Borracce personalizzate il gadget utile per rispettare l’ambiente

Per promuovere il proprio brand spesso le aziende scelgono di realizzare gadget personalizzati. In questo contesto di brand strategy, oggi si inseriscono con successo le borracce personalizzate, oggetti utili, pratici e adatti a un target sempre più ampio. Questi oggetti sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni, comunicando a chi le utilizza un messaggio destinato a durare.

Le borracce sono molto utilizzate da chi pratica attività sportiva, o chi ha un’attenzione particolare verso l’ambiente, poiché il loro utilizzo riduce sensibilmente l’uso della plastica.

Spazio alla fantasia con dimensioni, colori e sfumature, ai quali accostare, grazie all'ampio spazio sulla superficie, l'inserimento del logo aziendale. Talvolta è possibile ottenere uno sfondo fantasia per attirare maggiormente l’attenzione. All'occorrenza poi, può essere conveniente scegliere di includere anche uno slogan o i contatti telefonici, per dare al brand una visibilità dall'impatto importante.

Le borracce personalizzabili amiche dell’ambiente

Mai come in questo periodo l’attenzione verso il rispetto dell’ambiente è sempre più ampia, aspetto che ha modificato notevolmente alcune abitudini che fino a qualche mese fa erano comuni a tutti. Uno di questi è senza dubbio quello relativo alla diminuzione dell’utilizzo della plastica, optando sempre di più all’uso di contenitori riutilizzabili.

L’oggetto che incarna maggiormente questo concetto è la borraccia, che andando a sostituire le bottigliette di plastica permette di risparmiare denaro e inquinare meno. L’utilizzo di una borraccia è infatti considerato uno dei gesti più semplici ma anche più importanti che può essere effettuato da tutti, e che permette di ridurre considerevolmente la quantità di plastica che ogni anno viene trovata nei nostri mari, causando problematiche anche serie per la popolazione animale marina.

Borracce personalizzate come strategia di marketing aziendale

Visto il loro largo utilizzo, le borracce personalizzate stanno diventando uno di quegli oggetti maggiormente destinatari di strategie commerciali. Imprimendo su di esse infatti il nome del proprio brand o il logo aziendale è possibile ottenere una visibilità in ogni settore. Si tratta di una forma di pubblicità indiretta, visibile da tutti e in ogni momento della giornata.

Basta pensare ad esempio ad uno studente universitario, che in fase di studio in biblioteca posiziona la borraccia, sulla quale compare il proprio brand, sul tavolo: esso sarà visibile a tutti gli utenti, raggiungendo persone a cui in altre condizioni non ci si sarebbe potuti arrivare. Questo meccanismo è attuabile in ogni settore: piscine, palestre, aria aperta, uffici, biblioteche, parchi giochi. Insomma, è un’ottima modalità di pubblicità cui si stanno orientando sempre più aziende, proprio grazie alla sua efficacia.

Non solo pubblicità, ma anche prestigio nell’opinione pubblica

Vista l’attenzione sempre maggiore verso le tematiche ambientali, l’utilizzo di borracce personalizzate con il proprio brand permette di divulgare un messaggio positivo alla popolazione, e quindi all’opinione pubblica. In maniera indiretta, infatti, viene esposta la sensibilità aziendale verso la protezione dell’ambiente e riduzione dell’inquinamento, offrendo un’immagine positiva del brand. Un piccolo dettaglio che però può davvero fare la differenza, specialmente nell’epoca che stiamo attraversando e vivendo.

Vari tipi per rispondere a tutte le esigenze

A seconda del prodotto che si vuole ottenere, è possibile scegliere fra diverse tipologie di borracce, per andare incontro ai differenti gusti o esigenze. Anche se le borracce più diffuse sono quelle realizzate in acciaio o alluminio, perfette grazie alla loro leggerezza e possibilità di mantenere la temperatura del liquido in esse contenuto, sono sempre più coloro che scelgono di optare per borracce in vetro o addirittura pieghevoli. Queste ultime, in particolare, sono realizzate mediante l’utilizzo di plastica morbida che permettere altamente pratiche, oltre che leggere, e assicurano un buon isolamento termico delle bevande.

Insomma, la pubblicità e il marketing aziendale rispetto a qualche anno fa è letteralmente cambiato e le nuove strategie permettono risultati di gran lunga superiori rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre, considerando l’investimento economico relativo alla campagna pubblicitaria a lungo termine, esso risulta inferiore se correlato all’ampiezza di utenza cui viene rivolta e alla sua efficacia.