Il Comune di Cisano Sul Neva contribuisce all’acquisto de “La Stanza degli abbracci” per gli anziani del Trincheri

Gli anziani ospiti della Casa di riposo “Domenico Trincheri” di Albenga potranno finalmente riabbracciare i propri cari, abbattendo le barriere alzate necessariamente nelle strutture sanitarie a seguito delle pandemia da Covid-19 che, ormai da troppi mesi, li ha obbligati ad un sempre meno tollerabile isolamento.

Un risultato ottenuto grazie alla realizzazione del progetto, promosso dal Distretto Rotaract 2032 realizzato, finanziato e donato dal Rotaract di Alassio, di cui è presidente Giovanni Raimondo e, in collaborazione con il Rotary Club di Alassio, presieduto da Giuliano Sandre e con il sindaco Massimo Niero del Comune di Cisano Sul Neva.

Nella casa di riposo ingauna è infatti in corso l’allestimento di una vera e propria “Stanza degli abbracci”. Una struttura in plastica resistente, gonfiabile e semirigida, facile da gonfiare e sgonfiare in pochi minuti, dotata di una barriera di plastica morbida che consente agli ospiti della casa di riposo di abbracciare e di essere abbracciati, in piena sicurezza, dai propri famigliari e parenti.

La struttura sarà donata dal Rotaract di Alassio al comune di Cisano sul Neva che la gestirà e la darà in comodato d’uso gratuito all’Istituto Domenico Trincheri di Albenga. A fine emergenza, la tenda degli abbracci resterà a disposizione della Protezione Civile di Cisano sul Neva che la utilizzerà in caso di eventuali nuove emergenze.

«Abbiamo aderito, con grande piacere, ad un’iniziativa – dichiara il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero – che contribuisce a dare un sostegno concreto a quella fascia di popolazione più fragile a cui appartengono gli anziani, ricoverati in casa di riposo ai quali, per l’emergenza sanitaria in corso, è stato improvvisamente impedito di ricevere le visite dei propri famigliari, costringendoli ad un isolamento che ha contribuito ad aumentare la loro solitudine. Il nostro Comune ha finanziato per il 30 per cento l’acquisto della struttura, contribuendo così a realizzare un progetto in cui crediamo fortemente e che vuole essere un modo concreto per andare incontro alle necessità dei nostri anziani».

E conclude: «E’ per questo motivo che sottoporrò all’attenzione del Consiglio Provinciale l’ordine del giorno già presentato in consiglio comunale a Savona dai consiglieri comunali Barbara Pasquali e Elda Olin affinché venga attivato un tavolo di confronto tra l’Amministrazione Provinciale, Regione, Alisa, i Direttori sanitari delle Asl e i Responsabili delle strutture per anziani per garantire il diritto alle visite agli anziani da parte dei propri congiunti e parenti, in particolar modo per coloro che si trovano a rischio vita seguendo l’esempio delle “Stanza degli abbracci” di cui, a breve, potranno beneficiare gli ospiti dell’Istituto Trincheri di Albenga. Una battaglia di civiltà che andava sostenuta e che avrebbe dovuto vedere in prima linea l’amministrazione regionale che, invece, si è dimostrata totalmente assente e disinteressata».