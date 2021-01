Parte il dibattito Pubblico sulla Diga Foranea con circa 130 partecipanti in diretta streaming

In una breve introduzione sull’importanza dell’opera, il sindaco Marco Bucci ha ricordato il valore storico della città di Genova come porta strategica via mare dal Mediterraneo verso l’Europa, dal mare alla terraferma e viceversa: “Abbiamo una opportunità enorme per il futuro, questo è un progetto a lungo termine, diamoci da fare non soltanto per noi ma per le future generazioni, Genova può essere leader a livello europeo e a livello mondiale”.