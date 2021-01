Ritrovati in stato di ipotermia i due bikers dispersi nei boschi di Naso di Gatto

Sono stati ritrovati in stato di ipotermia ma non in pericolo di vita i due giovani bikers dispersi dal pomeriggio di ieri, sabato 9 gennaio, nei boschi dell'entroterra savonese tra Naso di Gatto e Stella.

Decisivo, con le prime luci del giorno, l'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, intervenuto in mattinata insieme all'intera macchina dei soccorsi che si attiva in casi del genere composta da Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Pubbliche Assistenze e Soccorso Alpino.

L'allarme era stato lanciato dalla madre di uno dei due la quale, non vedendoli rincasare nonostante lo scendere del buio, ha allertato la famiglia dell'altro e insieme hanno contattato i militari dell'Arma.

L'ultimo contatto che si era avuto di loro è stato un selfie scattato in località Pian delle Bisce e postato poi sui social.

Ora i due, che hanno vissuto una notte con temperature al di sotto dello zero e circondati dalla neve caduta copiosa negli scorsi giorni sulle alture savonesi, verranno riscaldati e trasportati dal personale sanitario del 118 presso l'ospedale San Paolo di Savona per verificare e monitorare le loro condizioni