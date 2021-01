Loano, le minoranze unite alle prossime comunali: una lista unica per PD e LoaNoi

Cominciano a delinearsi gli schieramenti per la corsa di maggio, emergenza sanitaria permettendo, ad occupare gli scranni della maggioranza di Palazzo Doria a Loano.

Tra un centrodestra, da anni detentore del governo cittadino, dove nei giorni scorsi sono apparsi segni di crepatura e l'outsider Francesco Nappi del Movimento Italia Unita, i gruppi di minoranza PD/Da sempre per Loano e LoaNoi correranno insieme.

"Abbiamo deciso di aderire al futuro di Loano con una lista civica prevalentemente indirizzata alle molteplici problematiche lasciate irrisolte ed ad un programma di rilancio del paese e di tutte le categorie" scrivono in una nota dall'opposizione.

Un'unione che punta a recuperare lo svantaggio maturato nella scorsa tornata, con la lista guidata dal sindaco uscente Luigi Pignocca che aveva raggiunto il 60% delle preferenze, che ha una duplice motivazione: "I buoni risultati ottenuti in questi anni di minoranza non solo critica ma anche costruttiva (come dimostrato anche nell'ultimo consiglio con il voto favorevole all'odg sui balneari e sulla necessità di un piano commerciale culminato nell'impegno del Sindaco a dare l'incarico per la predisposizione) e la comune visione di una Loano futura differente da quella attuale sono stati determinanti nel favorire tale decisione".