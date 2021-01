Il Pci contro il ridimensionamento dei Municipi

"Con la delibera del 30 dicembre 2020, la giunta Bucci andrà a modificare lo Statuto Comunale, riducendo i municipi a semplici uffici - denunciano in una nota stampa i militanti della federazione genovese del Partito Comunista -.

Il Partito Comunista Italiano ritiene che i municipi costituiscano un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, indispensabile per la gestione delle problematiche territoriali. Storicamente hanno rappresentato il legame tra istituzioni e territorio, è necessario potenziarli per favorire gli interventi locali, non ridurne le funzioni. Inoltre vanno nuovamente rafforzati i rapporti con Aster, Amiu, etc. creando dipartimenti territoriali con cui i municipi si possano interfacciare, per gli interventi urgenti e non solo".

2Con l’accentramento dei municipi l’attuale giunta porta a termine il progetto di depotenziamento delle municipalizzate, iniziato dalle giunte di centro-sinistra: cambiano i simboli, resta il disinteresse per il bene dei cittadini - si legge in conclusione del documento -. Il nostro Partito rifiuta categoricamente questa misura pericolosa e nociva per tutti gli abitanti della nostra città".

Le proposte della federazione genovese del Partito Comunista:

- Potenziamento delle municipalizzate Aster, Amiu, etc. con apertura di uffici e dipartimenti territoriali che consentano interventi immediati sul territorio.

- Assunzioni di personale distribuito sui territori (in controtendenza con le politiche portate avanti fino ad ora)

- Rafforzare il rapporto fra circoscrizioni e uffici delle municipalizzate per un progetto non solo di primo intervento.

- Rifiuto delle misure di decentramento e depotenziamento dei municipi da parte del comune.

- Controllo sui punti sopracitati, come da statuto comunale vigente.

Mercoledì 13 alle ore 20.45 il tema sarà oggetto di un dibattito in diretta streaming sulla pagina Facebook del Partito Comunista:

- Enrico D'Agostino – Presidente del comitato “Liberi cittadini di Certosa”

- Michele Versace - Consigliere municipio V

- Chiara Parodi - Consigliera municipio VII

- Luca Stocchi - Segretario Partito Comunista Italiano Federazione di Genova