Traverso (Siap): "Che fine hanno fatto i 6,5 milioni stanziati dal Ministero per la sicurezza genovese?"

Roberto Traverso, dirigente nazionale e segretario generale provinciale SIAP Genova, denuncia come i fondi promessi per investimenti sulla sicurezza genovese siano scomparsi senza lasciare traccia: si tratta di 6,5 milioni garantiti dal ministero per investire su strutture e mezzi in dotazione alle forze dell'ordine genovesi impegnate nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità

"Nel 2017 a Genova fu annunciata per la prima volta lo spostamento del Commissariato Centro dall’appartamento di Piazza Matteotti alla Caserma dell’esercito Pilo di Carignano - spiega Traverso -. Addirittura nel 2019 fu sottoscritto un protocollo in Prefettura per lo spostamento operativo nel 2022, non solo del Commissariato ma anche della DIA e Uffici dello stesso palazzo del Governo. L’immobile di tre piani (che deve essere completamente ristrutturato), oltre l’ampio vano terra, si sviluppa su una superficie utile calpestabile di circa 4600 metri quadri piu’ un’area pertinenziale scoperta con porta carraia di 600 metri quadri. La spesa complessiva per gli importanti interventi di ristrutturazione sarà di circa 6,5 milioni, sostenuta integralmente dall'Agenzia del Demanio con fondi Mef".

Il difficilissimo momento dovuto alla grave pandemia non giustifica assolutamente il fatto che non si sappia niente sui lavori già finanziati. Non dimentichiamo che ci sono anche altri uffici della Polizia di Stato genovese lavorano in condizioni logistiche che hanno dell’incredibile.(Per esempio l’Ufficio Immigrazione che dovrebbe essere spostato a Bolzaneto nella Caserma Nino Bixio ma ad oggi la palazzina deve essere ancora costruita). Ricordiamo che più di cinque anni fa il Siap arrivò a raccogliere le firme dei cittadini per una collocazione dignitosa del Commissariato Centro che, come il Commissariato Pré, si trova relegato a lavorare in inadeguati ed insicuri appartamenti in promiscuità con altri inquilini: situazione che oggettivamente mette a repentaglio la sicurezza di poliziotti, utenti e di tutti coloro che vivono in quei palazzi. Sono anni che il SIAP denuncia il fatto che la Polizia di Stato a Genova e in Liguria non viene supportata dalle istituzioni locali sul fronte della logistica come invece accade regolarmente in gran parte del territorio nazionale, dove molte Regioni e Comuni offrono a titolo gratuito locali alla Polizia di Stato. Non possiamo accettare quindi che un investimento di ben 6,5 milioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze resti immobilizzato senza conoscerne le motivazioni e per questo chiederemo al Prefetto d’intervenire presso chi di competenza per ottenere i necessari chiarimenti sull’argomento".