Savona: riaperto oggi l'archivio storico diocesano

In virtù del Dpcm del 3 dicembre scorso e dopo la pausa per le festività natalizie, ha riaperto oggi l’Archivio storico diocesano; la struttura sarà accessibile al pubblico ogni lunedì (dalle 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 17) su prenotazione (telefono: 3332019569), per un massimo di quattro persone in sala studio, in modo da consentire la tutela e la sicurezza del personale interno e degli utenti, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite dal Governo, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal competente Comitato tecnico scientifico.

Obbligatori l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale.