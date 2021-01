Il Pd chiede a Bucci di prolungare l'orario di accensione dei termosifoni in città per contrastare il grande freddo

"Su segnalazione del presidente Federico Romeo, che ha raccolto le istanze di alcuni cittadini, ho presentato questa interrogazione urgente per chiedere al sindaco di aumentare le ore di accensione dei caloriferi visto il freddo di queste ore", la capogruppo del Pd in Comune, Cristina Lodi, annuncia così la sua interrogazione rivolta alla Giunta per la prossima seduta del Consiglio Comunale.

"Spero - aggiunge - che il sindaco proceda prima del Consiglio Comunale per dare sollievo ai cittadini, soprattutto anziani, in queste ore. Si chiede di stare a casa e di curarsi a casa, ma se fa freddo si fa fatica".

La consigliera chiede: "Informazioni urgenti sulla possibilità che l'amministrazione possa, con ordinanza specifica, ampliare l'orario di accensione dei termosifoni (oggi prevista per 12 ore) visto il freddo elevato di questi giorni e che non accenna a diminuire, tenendo anche conto che le persone, ai sensi delle regole nazionali, sono richiamate a stare a casa il più lungo tempo possibile per evitare la diffusione del virus. Questo maggiore accensione risulta ancor più necessarie per le categorie fragili (anziani, disabili ecc) che, anche con l'arrivo del virus influenzale, devono poter stare al caldo il più possibile".