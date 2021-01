Lettera: "Stroke Unit al San Paolo, indispensabile per salvare vite"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Mia sorella Luigina Barabino è mancata esattamente un anno fa nelle prime ore del 13 di gennaio. Aveva 75 anni, era in forma e si occupava di tante attività. Ha avuto un ictus importante che l'ha portata al decesso nel giro di poche ore".

"In quella notte i contatti furono presi con lo stroke center del Santa Corona, ma non c'erano più i tempi per un eventuale trasferimento. Questo è il punto: come tutti sanno l'ictus è una patologia tempo correlata ed avere lo stroke center più vicino a 30 km di distanza può non essere di aiuto".

"Ora magari mia sorella sarebbe deceduta ugualmente, ma pensare che avrebbe potuto avere una chance in più non aiuta. Scrivo questa lettera perché ho letto della possibilità di avere una stroke unit presso l'ospedale San Paolo. Credo sia indispensabile e importante sensibilizzare la popolazione su questo tema. 30 chilometri possono essere pochi oppure veramente troppi".

Alba Barabino