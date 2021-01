Anche a Pietra Ligure la campagna vaccinale entra nel vivo: prime dosi a ospiti e dipendenti della rp "Santo Spirito"

"Oggi, con la somministrazione dei vaccini anti-covid agli ospiti e agli operatori sanitari della rp 'Santo Spirito', entra nel vivo la campagna vaccinale nella residenza protetta comunale. E’ un segno grande di speranza, di rinascita e di ripartenza di cui siamo oltremodo contenti". Esordiscono il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Marisa Pastorino.

"La nostra residenza protetta è sempre stata, da inizio pandemia, covid-free grazie alla decisone, assunta preventivamente già il 24 febbraio 2020, di chiudere completamente l’accesso alla struttura a parenti e visitatori. Scelta sicuramente difficile e pesante per tutti ma che ha permesso di preservare la salute dei nostri anziani e di raggiungere un risultato importantissimo. Con oggi inizia il percorso per superare questa grave pandemia e tornare, in un prossimo futuro, a poter visitare nuovamente i nostri nonni con la consueta vicinanza" continuano.

"Da parte nostra e di tutta l'Amministrazione comunale, vogliamo cogliere questa bella occasione per ringraziare tutti per l'impegno nel rispetto delle regole e invitare, oggi più che mai, ad osservarle ancora con rigore ed attenzione per tutto il tempo che sarà necessario” concludono De Vincenzi e Pastorino.