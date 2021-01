Cengio piange l'ex partigiano Armando Tribuna, nome di battaglia "Mando"

Lutto nella comunità di Cengio. E' mancato all'età di 96 anni presso l'ospedale San Paolo di Savona l'ex partigiano Armando Tribuna, nome di battaglia "Mando".

Ex dipendente presso lo stabilimento Acna, era molto conosciuto in paese. Una volta raggiunta la pensione, assieme ad altri ex partigiani (Ildo Ranuschio e Pasquale Tardito, le ultime due memorie storiche ancora in vita), andava nelle scuole per raccontare agli studenti cosa era stata la Resistenza e a difenderne i valori.

I funerali si svolgeranno giovedì 14 gennaio, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Cengio.