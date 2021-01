Torna il concorso di eloquenza del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio

"Oggi, 13 gennaio, nella ricorrenza del giorno natale di Melvin Jones – Fondatore del Lions Club International, con qualche dubbio data la situazione pandemica in atto, come messaggio di speranza per la nostra scuola e per i nostri giovani aspiranti eloquenti che non ci hanno mai deluso in tanti anni, provo a lanciare la sfida, annunciando il tema della prossima edizione del Concorso di Eloquenza del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio". Cosi commenta in una nota Antonio Rovere, responsabile del concorso e officer distrettuale eloquenza.

"Melvin Jones nacque infatti il 13 gennaio 1879 in Arizona (USA): da giovane si stabilì a Chicago, dove lavorò presso una compagnia di assicurazioni e nel 1913 ne costituì una propria – Nel 1917 Melvin Jones, già membro di un business club locale, intuì l’enorme potenzialità che i soci dei vari altri circoli avrebbero potuto esprimere introducendo nell’associazionismo (al posto dei vantaggi personali) il concetto di 'altruismo nei confronti del prossimo più debole e bisognoso'".

"I delegati di questi club si riunirono a Chicago per porre le fondamenta di un’organizzazione di questo tipo ed il 7 giugno del 1917 venne fondato il Lions Club International. Melvin Jones, l’uomo che visse con l’idea che “non si può andar lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro” e che divenne la guida spirituale di tutte le persone interessate al bene pubblico, morì il 1° Giugno 1961 all’età di 82 anni. Oggi 13 gennaio, ci sembra giusto ricordarlo con questa azione simbolica" prosegue.

"Il Lions Club Spotorno, costituitosi nel 1988, da 18 anni promuove questo concorso riservato ai giovani degli istituti Superiori della nostra Provincia, assegnando una frase sulla quale costruire, senza leggere, in un tempo max di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e affascini la platea. Il vincitore riceverà un assegno di studio. Quest’anno (presidente il socio fondatore Giampaolo Calvi) la frase assegnata a livello distrettuale dalla Governatrice Senia Seno è 'La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà' di Adolfo Pérez Esquivel".

"Gli studenti che supereranno le fasi eliminatorie (in data e sede da stabilire unitamente alle modalità di effettuazione nel caso persista la situazione di incertezza) si contenderanno 'comme d’habitude' il Cicerone d’argento e i premi messi in palio. Giova ricordare che lo scorso anno, dopo le selezioni fummo costretti a interrompere il sogno e la finale, di rinvio in rinvio, non ebbe luogo - conclude - L’auspicio è che in tempi utili si aprano nuove prospettive".