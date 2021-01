MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la focaccia al kiwi

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA, il kiwi a polpa verde.

Pur trattandosi di un frutto originariamente asiatico, il Piemonte vanta una produzione leader a livello italiano ed internazionale. Caratterizzato dalla forma ovale, dalla polpa verde brillante costellata da piccoli semini neri e un sole bianco al centro, e dalla buccia pelosa, è considerato un microcosmo di vitamine (in particolare la vitamina C), sali minerali e fibre, per questo molto ricercato in tutti i regimi alimentari.

FOCACCIA AL KIWI

LA PREPARAZIONE

Tempi 50minuti + lievitazioni (8 ore per la biga + 2 ore per la seconda lievitazione + 1 ora in teglia)

Ideale per… la merenda del pomeriggio



Ingredienti (4 persone)

Per la biga:

50 g di farina manitoba

25 ml di acqua

1 g di lievito di birra (fresco)

Per l’impasto:

1 kiwi (medio)

190 g di farina manitoba

90 ml di bevanda vegetale di soia (latte di soia)

65 g di zucchero

30 ml olio di oliva

80 g di yogurt vegetale bianco

4 g di lievito di birra fresco

2 g di sale

1 cucchiaino di Marsala

Buccia di un’arancia edibile grattugiata

Per la finitura:

1 cucchiaio di zucchero

Granella di nocciole q.b.

Procedimento

1.Iniziate con la biga: sciogliete il lievito di birra in acqua, unite la farina e impastate fino a formare una palla liscia e compatta

2. Mettete la biga in una ciotola, copritela con la pellicola trasparente e lasciate riposare per ca. 8 ore (una notte)

3. Sciogliete la biga nella bevanda vegetale di soia a temperatura ambiente, aggiungete metà della farina, metà dello yogurt e metà dello zucchero continuando ad impastare (potete usare una planetaria)

4. Aggiungete la rimanente farina, il rimanente di yogurt, lo zucchero e il sale impastando bene il tutto

5. Aggiungete l’olio evo, il marsala, la buccia d’arancia grattugiata e il kiwi precedentemente tagliato a pezzetti

6. Trasferite l’impasto ottenuto in una ciotola e lasciatelo riposare per ca. 2ore

7. Lavorate l’impasto e trasferitelo in una tortiera rotonda, quindi aggiungete lo zucchero in superficie e la granella di nocciole, quindi lasciate lievitare fino al raddoppio (ca. 1ora)

7. Infornate a 200°C per 10min, poi abbassate a 180°C, coprite con della carta stagnola e cuocete per altri 20 min

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un dolce veramente leggero, con pochissimi grassi pur mantenendo la sua classica golosità grazie alla sostituzione dei canditi con il kiwi, ai pochi grassi e ai carboidrati a lento assorbimento che ci danno energia senza appesantirci. Inoltre, grazie alle fibre del kiwi, ci aiuta a mantenere in equilibrio l’intestino.



SE AVANZA?

Tagliatela a fette, fatela tostare in forno e servitela con una crema al cioccolato e arance trasformandola in un “toast dolce alla crema”!