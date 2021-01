“Giovani per la Scienza”: con Giorgio Crepaldi ritorna l'appuntamento con i "Venerdì Scientifici"

Dopo la pausa per le festività natalizie ricominciano gli incontri dell’associazione “Giovani per la Scienza” e il progetto dei Venerdì Scientifici di Savona con una lezione tenuta da Giorgio Crepaldi, socio universitario dell’Associazione. Dopo l’energia e lo studio della retina dell’occhio umano, Giorgio ci porterà nel vasto mondo della chimica. L’argomento trattato sarà la catalisi, fenomeno importantissimo in molte applicazioni per esempio l’abbattimento degli inquinanti, altra prova che per salvaguardare l’ambiente bisogna studiare, perché l’unica via verso il green è la scienza.

Giorgio è nato il 27/04/1996 e attualmente sta terminando gli Studi Magistrali in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili presso il Politecnico di Torino, dove sta svolgendo la tesi sperimentale sull’utilizzo di catalizzatori sostenibili a base di zeoliti drogate con ferro per applicazioni ambientali volte all’abbattimento di inquinanti organici presso i laboratori del dipartimento DISAT; in particolare è inserito nel gruppo di ricerca CREST (Catalytic Reaction Engineering for Sustainable Technologies).

Ha conseguito con ottimi voti la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Genova e precedentemente si è diplomato, sempre con ottimi risultati, presso l’Istituto Tecnico di Savona come perito chimico industriale svolgendo stage estivi presso importanti industrie del territorio come Infineum Srl di Vado Ligure. È socio dell’Associazione dal 2010.

La lezione che ha preparato si intitola “La catalisi” e ha lo scopo di fornire le conoscenze basilari di questo argomento, introducendo inizialmente una panoramica storica del suo sviluppo e procedendo poi a illustrare la modalità di funzionamento con una breve digressione sul concetto di reazione chimica. Saranno forniti esempi dell’importanza fondamentale che ha nell’economia e l’impatto nella società, con esempi pratici relativi al settore automotive, di controllo degli inquinanti e nei processi di produzione dei principali reagenti chimici.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione a una delle seguenti mail, così da prenotare la propria presenza e ricevere il link Zoom per connettersi alla conferenza:

- eventi@giovaniperlascienza.it

- biancaferrari@giovaniperlascienza.it