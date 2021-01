Ceriale, auto urta un gruppetto di giovani centauri sulla via Aurelia: due feriti in codice giallo

Ancora la via Aurelia all'altezza di Ceriale protagonista nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.45, di un sinistro.

Coinvolti due giovani centauri di un gruppetto composto da tre moto da cross di piccola cilindrata che viaggiavano insieme e che, nei pressi della rotonda all'altezza del supermercato Lidl, sono stati colpiti da un'auto, cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Albenga per prestare le cure del caso e trasportare i due motociclisti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, fortunatamente in condizioni non preoccupanti.

Il punto dell'impatto e l'orario, particolarmente trafficati, hanno portato alla formazione di circa un chilometro di coda tra Ceriale e Albenga. Il traffico è stato regolato dagli agenti della Polizia Locale che hanno anche provveduto ai rilievi del caso.