Coronavirus, migliora ancora il rapporto positivi-tamponi (6,37%) in Liguria. In provincia oggi 80 nuovi casi

Anche oggi trend in miglioramento per la Liguria nel rapporto tamponi-positivi. In relazione ai 3.985 tamponi, infatti, sono risultati positivi in 254, ovvero uno ogni 15,6 pari al 6,37%.

Nella nostra provincia sono stati 80 mentre nell'imperiese 38, a Genova 100 e a Spezia 35. Uno dei nuovi positivi non era riconducibile alla residenza in Liguria.

Sono stati 10 i morti in regione, tra il 10 gennaio e ieri, dei quali 2 nelle strutture dell'Asl savonese: una donna di 75 anni e un uomo di 69 anni, entrambi deceduti il 12 gennaio all'ospedale San Paolo di Savona

Totale tamponi molecolari effettuati: 762.204 (+3.985)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 2.243 (Il Ministero ha modificato l’indicatore “test antigenico rapido”: da oggi, 15/01/2021, verrà inserito il dato delle ultime 24 ore)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 65.214 (+244)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.617 (+17)

Casi per provincia di residenza

Imperia 737 (+5)

Savona 1.477 (+11)

Genova 3.072 (+6)

La Spezia 1.047 (-12)

Residenti fuori regione o estero 114 (+1)

Altro o in fase di verifica 170 (+6)

Totale 6.617 (+17)

Ospedalizzati: 727 (-16); 59 (-6) in terapia intensiva

Asl 1 - 66 (-7); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 121 (+2); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 191 (-3); 25 (-1) in terapia intensiva

Galliera 73 (-5); 2 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 67 (-); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 57 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 147 (-1); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.307 (-24)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 55.513 (+227)

Deceduti: 3.084 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 769 (+103)

Asl 2 - 1.126 (-111)

Asl 3 - 1.263 (+2)

Asl 4 - 392 (-3)

Asl 5 - 662 (+71)

Totale 4.212 (+62)

Dati vaccinazioni 15/1/2021 ore 16

Consegnati: 47.120

Somministrati: 31.305

Percentuale: 66%

Asl 1 - 4.164 dosi effettuate; 108 oggi

Asl 2 - 5.043 dosi effettuate; 420 oggi

Asl 3 - 6.809 dosi effettuate; 660 oggi

Asl 4 - 3.655 dosi effettuate; 474 oggi

Asl 5 - 3.014 dosi effettuate; 180 oggi

Galliera - 768 dosi effettuate; 108 oggi

Gaslini - 1.360 dosi effettuate; 150 oggi

HSM - 3.837 dosi effettuate; 100 oggi

O.E.I. 455 dosi effettuate; 54 oggi

Totale dosi effettuate 29.105; 2.200 oggi