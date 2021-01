Finalborgo, rottura di una tubazione in via Gallesio: sospesi traffico e servizio idrico

Mattinata di disagi in Finalborgo. Dopo il cedimento di un muro di un canale in via Cavassola (leggi QUI) la rottura di una tubatura dell'acquedotto in via Gallesio sta creando disagi non solo alla circolazione, ma anche al servizio idrico.

Il guasto è stato immediatamente segnalato al Consorzio di Depurazione delle Acque savonese che si è prontamente attivato.

Per eseguire le lavorazioni però è stato necessario sospendere il traffico all'interno delle mura da Porta Reale e la distribuzione dell'acqua potabile all'interno del Borgo e in via delle Mura fino al termine dell'intervento.