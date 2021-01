Si procederà col senso unico alternato in via Cavassola a Finale Ligure dove le pareti del canale in cui sono convogliate le acque del Rio che costeggia via Pascale hanno subito dei danni legati all'erosione compiuta dalle acque.

Per permettere agli operai prontamente intervenuti al fine di ripristinare il muro e mettere in sicurezza la strada sovrastante alla soletta del canale, alleggerendo il peso su di essa, è stato istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.