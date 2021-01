L'insolito tam-tam: "A Savona lancio di uova da un'auto, runner e passeggiatori fate attenzione"

Lanci di uova sulle persone in transito in via Nizza e in via Stalingrado. L’allarme è stato condiviso da un testimone oculare della vicenda attraverso la pagina Facebook “Una passeggiata per Savona”.

A essere presi di mira nei giorni scorsi sono stati soprattutto i “runners” impegnati in allenamenti e le persone che portavano a spasso i propri cani, ma anche semplici passeggiatori.

Sarebbe stata avvistata un’autovettura nera. L’episodio si è verificato in modo ricorrente soltanto dopo le 20.30. Quest’orario dà adito a una riflessione: potrebbe infatti trattarsi di un gesto intimidatorio da parte di chi vorrebbe un più ferreo “coprifuoco” serale al fine di minimizzare il rischio Coronavirus. Ma le spiegazioni a questo gesto possono essere molteplici: persone infastidite dalla pur minima “movida” serale, che non vogliono vedere anima viva dopo un certo orario per una questione di quiete pubblica. O forse, più semplicemente, una bravata di un gruppo di teppisti che cercano di dare sfogo alla propria noia.