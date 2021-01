Savona, vigile preso a pugni in piazza Sisto. Il sindaco: "Troppi assembramenti di giovani, i genitori spieghino la situazione"

"Ieri pomeriggio rientrando al lavoro in Comune ho notato, e anche una signora mi ha fermato per protestare, molti giovani senza mascherina. Come accade sempre in queste situazioni o invito ad indossare la mascherina o informo il Comandante Aloi affinché intervenga una pattuglia. In questo caso essendoci molti giovani ho attivato la pattuglia e poco dopo sono stata informata dell'aggressione di un nostro agente".

Queste le parole del sindaco di Savona ilaria Caprioglio, dopo che nel pomeriggio di ieri un 32enne aveva aggredito, colpendolo con quattro pugni al torace, un agente della polizia locale che gli si era avvicinato per chiedergli di indossare la mascherina. Immediata poi era scattata la denuncia a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Come fatto la settimana scorsa, la prima cittadina ha deciso nuovamente di "tirare" le orecchie ai cittadini, soprattutto più giovani, visto che continuano a verificarsi assembramenti soprattutto in piazza Sisto.

"Alle 19.00, uscendo dal Comune, ritrovo giovani assembrati e senza mascherina in piazza Sisto IV e piazza Diaz. Chiedo loro di indossarla e come spesso accade le risposte che ricevo non sono molto educate.

Un'amministrazione comunale, e gli agenti della Polizia Municipale, possono affiancare ma non si possono sostituire alle famiglie nell'educare i figli al senso civico" continua il sindaco.