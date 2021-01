"Riportiamo Loano al centro del turismo": il Movimento Italia Unita prepara la lista per le prossime comunali

" La ricerca è rivolta a uomini e donne di qualsiasi età, possibilmente con un trascorso o presente legato alla imprenditoria giovanile - prosegue la nota - Chi volesse aderire attivamente al nostro Movimento Politico per ricoprire alcune posizioni tra le quali Responsabile Coordinatore Regionale, e responsabile Coordinatore Provinciale, può inviare il proprio curriculum vitae autorizzando il trattamento dei propri dati personali all'indirizzo e-mail del Coordinatore Nazionale Edoardo Luparia (coordnazionale.italiaunita@gmail.com) ".

Ma il Movimento Italia Unita è in cerca anche di figure da candidare in vista delle prossime elezioni comunali di Loano: "L'obiettivo della nostra lista dovrà essere quello di riportare Loano al centro del turismo della riviera di ponente dopo diversi anni di un'amministrazione che ha tralasciato opere importanti da compiere, promesse nelle varie campagne elettorali e puntualmente disattese - spiega Francesco Nappi, che proprio a Loano sarà il candidato sindaco - quello che noi prometteremo sarà quello che si potrà fare, come da filosofia del MIU e mia personale".