Finale, cominciati i lavori al Tennis Club. Stanziati 100mila euro per la ristrutturazione del PalAlessia

Lo sport sta vivendo momenti complicati a causa della pandemia, con la riapertura di palestre, piscine e impianti sciistici pronta a tornare argomento di dibattito ad ogni decreto governativo, così come per gli sport di contatti a livello dilettantistico e di base.

Sfruttando il momento di attività ridotta e l'impossibilità, secondo i decreti governativi vigenti, di sfruttare gli spogliatoi, il Comune di Finale ha deciso in questi giorni di avviare così i lavori per il rifacimento delle strutture del Tennis Club.

Un primo lotto di opere nella proprietà acquistata dall'amministrazione comunale nel 2017 che prevedono la realizzazione dei nuovi spogliatoi e di una palestra per un costo di circa 800mila euro, in attesa di avviare in un futuro prossimo il secondo lotto che prevede la ristrutturazione della "club house".

Chi attendeva un adeguamento era anche il palazzetto dello sport di via Calice. La giunta nei mesi scorsi ha deciso di impiegare i fondi dell'annualità 2020 previsti dal Piano Triennale 20-22 per procedere alla sistemazione del tetto del PalAlessia.

"La cifra a nostra disposizione è di 100mila euro, come previsto dal piano - spiega l'assessore all'Edilizia Sportiva Andrea Guzzi - e per quest'anno abbiamo deciso di riservare questa cifra alle strutture gestite dalla Polisportiva, individuando nel palazzetto la priorità".

"Siamo contenti della decisione presa dall'amministrazione e speriamo con la nuova copertura di poter garantire a tutti i nostri atleti di poter svolgere l'attività senza quei problemi di infiltrazioni e quant'altro che inficiavano la piena fruibilità della struttura" conclude il presidente della Polisportiva del Finale Stefano Schiappapietra.