Marketing digitale: le migliori strategie per un Instagram perfetto

Il mondo di Instagram è diventato ormai anno dopo anno, uno degli ambienti più frequentati da molte persone che si scattano foto per riempire al meglio i propri profili. C’è chi di questa attività ne fa proprio una professione, visto che al giorno d’oggi ormai è abituale sentir parlare di influencer che traggono profitti dai followers che ottengono.

Fare l'influencer però non è certo facile, con il prodotto che viene offerto a chi segue i vari profili che deve essere ottimale, insomma è un battaglia virtuale per superare l'ardua e complicata concorrenza presente.

Le migliori strategie su Instagram

Il primo passaggio fondamentale per ottenere sempre più “seguaci” sul proprio profilo Instagram, è quello di tenere sempre una decorosa pulizia della persona. Ma soprattutto del proprio telefonino che si usa per realizzare i propri video e poi postarli: la precisione in questo campo è decisiva.

Il secondo utile consiglio è quello di mettere sempre a fuoco l’oggetto che si vuole fotografare per poi essere postato sul proprio profilo Instagram e quindi visibile ai followers. Inoltre assicurarsi che l’oggetto scelto sia sempre ben visibile nella foto.

Attenzione particolare anche alla luce quando si effettua la foto su un qualcosa poi da postare. La luce per le foto è determinante e rendere pubblica ai propri utenti una foto non ben visibile potrebbe essere un errore significativo e da non commettere. Da evitare il flash integrato, mentre è consigliabile effettuare le foto sempre con luce naturale.

Una scelta importante è quella relativa all’oggetto o il soggetto che si andrà a fotografare per poi essere reso pubblico sul vostro profilo Instagram. La scelta è molto significativa, in quanto usare uno spazio vuoto (come ad esempio cielo, acqua o un colore) può risultare importante nel bilanciamento della foto stessa.

Altro aspetto da non sottovalutare sarà quello di seguire le linee guida del soggetto da fotografare. Le principali linee di cui facciamo riferimento sono quelle del focus del soggetto. Insomma per riuscire ad incuriosire i followers si possono prendere in esempio panoramiche come un ponte, una strada o una riva di un fiume particolare.

Quando le foto verranno scattate con il proprio Smartphone, una cosa da evitare è quella dell’utilizzo dello zoom. Lo zoom, nella maggior parte dei casi fa perdere di qualità alla foto stock .

Dopo lo scatto e con la foto in proprio possesso sarebbe bello poterla modellare a piacimento. Una foto colorata e creativa arriva sempre all’occhio degli utenti più curiosi: a volte basta un piccolo tocco, come quello legato all’utilizzo di un filtro, per rendere quella immagine perfetta.

Le stories su Instagram

Quindi passiamo ad un passaggio fondamentale nel pianeta di Instagram. Ci riferiamo alle stories, strumento di assoluta importanza per coinvolgere i propri followers. Bisognerà saper pubblicare delle stories piacevoli e coinvolgenti e legate fra loro.

Molto importante sarà poi realizzare il giusto post alla foto pubblicata. A differenza della piattaforma di Twitter, per quella di Instagram è consigliabile usare molti più hashtag nei propri post, ma non bisogna trascurare nessun dettaglio. Scrivete il testo del post alla foto, quindi alla fine aggiungere più hashtag possibili, per così raggiungere più persone possibili.

In conclusione possiamo sottolineare come Instagram sia una piattaforma completa per farsi notare dai tanti utenti: bastano pochi secondi per prendersi followers e rendere una passione sempre più coinvolgente.