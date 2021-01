Spotorno: un grande evento in streaming per valorizzare gli esponenti della cultura cittadini

Una giornata speciale per celebrare le eccellenze artistiche e culturali spotornesi. Questo è quanto è in programma per il 25 gennaio alle 21. Ovviamente in streaming, nel pieno rispetto delle attuali normative di contenimento del Coronavirus.

L’idea del progetto è nata quando la scrittrice spotornese Sabrina Volpe, che ha conquistato visibilità di livello nazionale con il suo romanzo “La mia tana” e sta lavorando alla sua seconda opera, ha dimostrato anche un altro talento oltre a quello narrativo. Infatti una sua foto di un vicolo di Spotorno ha fatto conquistare alla località rivierasca il titolo di “Paese del Mese” a novembre 2020 nell’ambito del concorso nazionale “Tra i vicoli del paese” varato dal gruppo Facebook “Tra le righe”. Da qui, appunto, l’idea di omaggiare una città che sta rivelando tanti talenti di rilievo.

E' stata coinvolta fin da subito l’Università del Golfo, cioè l’Università delle Tre Età che coinvolge i quattro comuni del Golfo dell’Isola (Spotorno, Noli, Bergeggi, Vezzi Portio). Il tutto sotto il coordinamento dell’assessore alla cultura del Comune di Spotorno Gian Luca Giudice. L’Università del Golfo gestirà la propria postazione streaming dalla Casa del Turismo. Questa struttura è stata inaugurata apposta dall’amministrazione Fiorini, ad ottobre del 2017 sul lungomare cittadino, proprio per possedere un “contenitore” in grado di accogliere tutto ciò che può fare cultura, tradizione, sport, tipicità.

L’evento, gestito e promosso dal gruppo Facebook “Tra le righe”, vedrà gli artisti in contatto tra loro attraverso la piattaforma multimediale Streamyard; il tutto andrà in onda nella rubrica “In viaggio con il Menestrello”, ideata e curata da Domenico Faniello.

Oltre alla già menzionata scrittrice Sabrina Volpe, parteciperanno all’evento (in ordine alfabetico): la pianista Carla Bellini, l’attore e doppiatore Lello Ceravolo, il poeta e scultore Mauro Fiorito, la fotografa Roberta Fiorito, la ceramista Anna Ferretto in rappresentanza del laboratorio di ceramica del Centro Ricreativo Spotornese e la pittrice Donata Isnardi.

Tutto questo darà vita a una serie di sinergie multimediali, per cui, solo per citare qualche esempio, si potrà ascoltare la splendida voce di Ceravolo mentre legge passi del libro di Sabrina Volpe o mentre recita le poesie di Fiorito, così come si potranno ammirare i suggestivi scenari fotografati da Roberta Fiorito o le arti figurative di Fiorito e Isnardi, con il sottofondo pianistico di Carla Bellini.

Un appuntamento da non perdere per ricordarci che, anche dopo avere sofferto tutti per la pandemia e il lockdown, i nostri fermenti culturali sono vivi più che mai, i nostri artisti non si fermano e le nuove tecnologie possono rappresentare una bella opportunità in più per divulgare le eccellenze della nostra Liguria.