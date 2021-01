Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: "il pallone del benessere"

Sfera di noci e cioccolato senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► in soli 30 grammi, ci regala una ricarica di proteine vegetali e grassi “buoni” ► è un’ottima fonte di calcio per ossa e denti ► è ricca di ferro, per massimizzare la crescita ► la complicità di biscotti e cioccolato ci offre una colazione completa e ricca di energia GLI INGREDIENTI (per 4 persone: 1 pallone a testa) 120 g di noci di Romagna

150 g di biscotti secchi integrali (tipo gallette)

50 ml di latte fresco intero

50 g di zucchero (fine)

30 g di burro

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere

70 g di cioccolato fondente al 50%

25 g di cioccolato bianco FASE 1 Tritate i biscotti secchi e le noci con l’aiuto di un frullatore FASE 2 Sciogliete il cioccolato fondente al microonde o a bagnomaria FASE 3 Unite il cioccolato fuso alla farina di biscotti e di noci, quindi addizionate il latte, il burro già fuso, il cacao in polvere, lo zucchero e il latte a temperatura ambiente FASE 4 Lavorate il composto ottenuto e formate dei“palloni”, quindi lasciateli rassodare in frigo per almeno 15 min. FASE 5 Decorate i palloni con pentagoni di cioccolato bianco fuso (come quelli da calcio)

