Servizio civile universale alla Croce Bianca di Cairo: bando scade il 15 febbraio

"Si tratta di un appello rivolto a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Un'occasione importantissima per permetterci di continuare nella nostra attività. Il bando terminerà il prossimo 15 febbraio 2021 alle ore 14.00. Per qualunque informazione riguardante lo svolgimento del servizio civile e le modalità di presentazione della domanda non esitate a contattarci tramite telefono (019504027), mail (crocebiancacaîro@gmail.com) o canali social. Siamo a vostra disposizione" spiegano dalla Pubblica Assistenza cairese.

La durata del servizio civile universale è di 12 mesi, con un impiego di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 439 euro.