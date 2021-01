Nuovo ATM Postamat a Giusvalla, il sindaco: "Ampliato i servizi per la cittadinanza"

‘’Sono lieto di comunicare che a partire da martedì 19 gennaio sarà finalmente operativo il nuovo ATM Postamat in piazza del Municipio, di fronte agli uffici comunali, in zona illuminata e video-sorvegliata. A causa, infatti, del Coronavirus e negli ultimi giorni anche a causa delle forti nevicate, abbiamo avuto un ritardo nell’installazione ma ora posso dirmi soddisfatto di aver ampliato i servizi per i nostri concittadini’’.

L’amministrazione comunale di Giusvalla esprime un sincero ringraziamento a Poste Italiane SpA, ai suoi dirigenti ed in special modo al Dott. Marcello Valdora, che hanno sostenuto questo servizio così essenziale per i piccoli comuni montani come Giusvalla.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.