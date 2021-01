Buoni pasto a Loano, Nappi (MIU): "Il sindaco dia risposte: non si sottragga alle sue responsabilità"

"La cittadinanza ha tutto il diritto di essere informata sul motivo per il quale alcuni soggetti hanno percepito buoni pasto senza averne titolo, mentre altri realmente bisognosi sono rimasti esclusi - prosegue il leader del MIU - È dovere civico anche della cittadinanza quello di smetterla di accettare le ingiustizie, come ad esempio certe concessioni di spazi pubblici per dehor paventate come messe in sicurezza della viabilità. Non funziona così: si può fare amministrazione onestamente".