Italia Viva esclusa dai primi incontri per le comunali a Savona, Debenedetti (M5S): "Al posto loro me ne starei in disparte tenendo un basso profilo"

"Di norma non sono una persona diplomatica. Ora, a prescindere da argomenti circa un fantomatico "vertice" , mentre in realtà al momento avvengono solo incontri informali fra le varie forze politiche cittadine, stendendo un velo pietoso su termini come "chiusura" e "vecchie logiche politiche" (da che pulpito), io al posto di un qualsiasi esponente di Italia Viva me ne starei in disparte tenendo un basso profilo, in attesa che le nebbie si diradino".

Queste le parole della consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Savona Milena Debenedetti in merito alle dichiarazioni del coordinamento Provinciale e Cittadino di Italia Viva Savona e il gruppo consiliare di Iv Savona, dopo che il partito di Renzi non sarebbe stato invitato al primo incontro sulle elezioni comunali alle quali hanno partecipato esponenti del Pd, del M5S e della sinistra savonese. (Leggi QUI)

"Con la mossa irresponsabile del loro leader nazionale (tralasciando che abbia complici o meno in altre forze politiche incluso il PD) che ha danneggiato il Paese da tutti i punti di vista e nel momento meno opportuno, destando sconcerto e apprensione in chiunque abbia un minimo di buon senso in Italia e all'estero, ancora si indignano e si meravigliano di non essere ritenuti affidabili per il dialogo?" continua Debenedetti.

"Se hanno a cuore i savonesi come dicono, vadano a chiedere a loro, arrivati già sfiniti e provati dalla situazione cittadina a questi drammatici mesi di chiusura, ancora appesi a misure economiche e sociali che solo un governo forte, coeso, attento al bene comune potrebbe dare, cosa ne pensano di queste manovre di infima politica, quelle sì, di logica vecchissima. Sono sicura che le risposte toglieranno loro ogni dubbio" conclude l'esponente pentastellata.