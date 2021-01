Alassio: al via nuovi tirocini di inclusione sociale

Il Comune di Alassio, attraverso il Distretto Socio-Sanitario n.4 Albenganese intende impegnare i beneficiari del “Reddito di Cittadinanza”, attraverso l’attivazione di tirocini extracurriculari e di inclusione sociale.

"L'idea - spiega Giacomo Battaglia, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio - è quella di reperire soggetti operanti nel settore al fine di affidare in cogestione con il distretto sociosanitario albenganese, attraverso apposita convenzione quadro, un servizio di attivazione lavorativa di tirocini e work experience per i percettori del reddito di cittadinanza. Questi tirocini sono mirati al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al conseguimento di una occupazione lavorativa. Ai destinatari dei tirocini è riconosciuto un sussidio di natura economica derivante da Fondi di cui ai progetti PON inclusione".



Per questa finalità il Comune di Albenga, capofila di Distretto, in collaborazione con l’ATS 16 di Alassio- Garlenda, ha emanato un Avviso pubblico per reperire soggetti che possano attivare o ospitare i percorsi di tirocinio per minimo due mesi attraverso apposita Convenzione definendoli “Soggetti promotori” e “Soggetti ospitanti”.

Questi ultimi devono operare sul territorio del Distretto Albenganese e preferibilmente presso i Comuni di Alassio e Garlenda.



Possono presentare domanda per ospitare i tirocini : soggetti privati, del Terzo settore iscritti all'apposito registro regionale, liberi professionisti, piccoli imprenditori senza dipendenti, soggetti della Pubblica Amministrazione, ecc. in possesso dei requisiti meglio esplicitati nell’ Avviso pubblicato da questa mattina sulla home page del sito del Comune di Alassio.