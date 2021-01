Il 26 e il 27 gennaio torna la campagna nazionale di sensibilizzazione Face to Face 2021 promossa da "Unicef Fondazione Onlus" per la tutela dei diritti di bambine, bambini ed adolescenti.

Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio saranno presenti alcuni operatori dell'Unicef in postazione esterna, presso le farmacie comunali di via Don Isola e via Milite Ignoto.

Si ricorda che gli operatori saranno riconoscibili dal badge identificativo e dalla pettorina (o T-shirt) entrambi con il logo della onlus.