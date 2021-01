Albenga, nuovi asfalti nella frazione di Salea (FOTO)

Proseguono gli interventi di asfaltatura sul territorio comunale di Albenga realizzati grazie a 130.000 euro governativi derivanti dalla legge finanziaria 2019.

Dopo piazza Saccone Vanzetti a Leca (dove è stato ripianato un avvallamento all’interno del parcheggio pubblico) sono partiti i lavori a Salea. In particolare strada Regione Costa e via dei Roberti - intervento manutentivo in cemento e stabilizzato; strada via Seconda Costa Reale - nuova asfaltatura del tratto a monte.

“Questa mattina con il vicesindaco Alberto Passino abbiamo fatto un sopralluogo sui cantieri in corso a Salea - commenta Ilaria Calleri, consigliere delegato alle frazioni di Salea e Campochiesa - Si tratta di interventi attesi che daranno una risposta concreta ai cittadini. Naturalmente l’amministrazione porta avanti una programmazione che interessa tutto il territorio comunale”.

Sottolinea il vicesindaco Alberto Passino: “La programmazione degli interventi di asfaltatura continua sul territorio comunale di Albenga frazioni comprese. Il prossimo intervento già in programma sarà quello sulla Strada Campolau a San Fedele dove sarà creata una nuova livelletta stradale unica di raccordo, tra il punto di partenza e fine intervento indirizzando lo scorrimento finale delle acque piovane. Sono previsti inoltre - come da bilancio 2021 – altri interventi di asfaltatura, tra questi spiccano, il sotto passo della ferrovia di piazza Matteotti e l’ultimo tratto di via Papa Giovanni con parcheggi quasi impraticabili nel tratto che si interseca con via Patrioti”.