Coronavirus, boom di nuovi positivi nel savonese: sono 153

Aumenta, rispetto a ieri, il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 1.719 test, infatti, sono risultate positive 263 persone, una ogni 6,53 pari al 15,29%.

Quest'oggi si registra un vero e proprio boom di nuovi positivi nel savonese: sono 153 mentre sono 4 quelli dell'imperiese, 83 a Genova e 23 a Spezia. Nessuno non riconducibile alla residenza in Liguria. Sono stati 12 i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, relativi ad un lasso di tempo compreso tra il 16 gennaio e oggi. Nessuno nella nostra provincia.

I DATI REGIONALI

Ospedalizzati: 718 (-1); 64 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 78 (+4); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 117 (-); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 189 (+1); 26 (-) in terapia intensiva

Galliera - 71 (-4); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 50 (-2); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 149 (+3); 7 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.331 (+84)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 56.256 (+258)

Deceduti: 3.128 (+12)