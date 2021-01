Giusvalla in lutto per la scomparsa di Michelangelo Murialdo, storico proprietario del ristorante Cavallo Bianco

Giusvalla piange Michelangelo Murialdo, conosciuto in paese come “Michele”. “Un altro grave lutto ha colpito nel profondo la comunità di Giusvalla. Comunità che ancora ha nel cuore le recenti dipartite di Ginot, Cesio e Guglielmina. Ieri ci ha lasciato Michele, per tutti i giusvallini Miché, storico proprietario del ristorante Cavallo Bianco” commenta il primo cittadino Marco Perrone.