Luigi e Gian Paola Molineris: da Albenga un esempio di un amore incrollabile che sopravvive anche alla morte

Una meravigliosa storia d’amore durata oltre 60 anni tra fidanzamento e matrimonio. È quella vissuta dai coniugi Luigi e Gian Paola Molineris.

Purtroppo Luigi Molineris, nome di spicco ad Albenga, socio della Lega Navale Italiana, si è spento pochi giorni fa all’età di 82 anni lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto culturale albenganese ma soprattutto nei suoi familiari. I funerali sono stati celebrati nella giornata del 16 gennaio scorso.

La figlia Eleonora, avvocato e già consigliere comunale durante l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Cangiano, lo ricorda così in poche righe inoltrate alla Redazione di Savonanews:

“Mio padre e mia madre hanno insegnato a me e ai miei fratelli Eugenio e Gianluigi il senso di una famiglia fondata sull’amore puro e sul rispetto.

Hanno trascorso insieme 10 anni di fidanzamento e 53 di matrimonio, una vita insieme, sempre uniti nel condividere le scelte migliori per la famiglia e trasmettendo a noi i più profondi valori di unità e di rispetto reciproco. E fino all’ultimo sono stati teneri e romantici come due fidanzati. Lui non dimenticava mai nessuna ricorrenza importante e in ognuna di queste occasioni le portava un mazzo di fiori”.