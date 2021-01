Savona piange Luigi Panneri, presidente provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili

La comunità di Savona è in lutto per la scomparsa di Luigi Panneri, presidente provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Oltre che per la sua attività all'interno dell'associazione, era molto conosciuto in città per aver lavorato in comune come impiegato nell'ufficio giudiziario. Panneri è mancato ieri pomeriggio presso l'ospedale San Paolo.

"Indomito guerriero fino all'ultimo respiro... neanche l'incurabile malattia che ti stava inesorabilmente divorando, ha scalfito la sua sorprendente abnegazione, la sua straordinaria voglia di vincere sul male, di vivere, di rendersi sempre disponibile al servizio degli altri, in particolare della nostra sfortunata categoria, sempre con fierezza e invidiabile orgoglio". Questo il ricordo di Luciano Pesce, collaboratore e da lungo corso impegnato con l'associazione.

"Ti dobbiamo davvero molto, Luigi caro, e se oggi ci troviamo qui è per dirti che vogliamo raccogliere a piene mani la tua eredità di uomo e di presidente; saremo noi i testimoni della tua ragione di vita, della tua esemplare e straordinaria esistenza al servizio di tutti", aggiunge Pesce.