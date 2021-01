Casino fisici e casino online: quali sono le differenze?

Negli ultimi anni è esploso su numerosissime piattaforme il gambling, ovvero il gioco d’azzardo online. Ma vi sono ancora molti cultori e conservatori del gioco d’azzardo che si chiedono come sia possibile che un casino online possa regalare le stesse emozioni delle sale da gioco reali come lo storico Casinò di Sanremo presente nella nostra Regione.

Vediamo qui di seguito quali differenze ci sono tra questi due modi diversi di giocare.

La diversa disponibilità

La differenza più evidente tra un casino online ed un casino fisico come quello di Sanremo è ovviamente la diversità di fruizione nel tempo e nello spazio. Infatti, una sala da gioco online offre un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed, allo stesso tempo, offre la possibilità al giocatore di giocare ovunque e in qualsiasi momento.

La grande maggioranza dei casino online offre gli stessi giochi che possiamo trovare al Casinò di Sanremo come il poker e la roulette ma sono in grado di offrire una maggiore sicurezza ed affidabilità dei loro servizi. Inoltre, offrono maggiori occasioni di vincita soprattutto nel momento in cui si sfruttano al meglio i bonus dei casino online.

Al contrario però, il bello di casino tradizionale come il Casinò di Sanremo, è la possibilità di trovare un vero croupier che distribuisce le carte ed interagisce con te.

Ultimamente alcune piattaforme di gioco online si sono attrezzate per rendere meno alienante il gioco virtuale organizzando delle apposite sale online di gioco dal vivo con veri dealer con carte e palline reali: in questo modo il gioco virtuale si è avvicinato moltissimo al gioco reale ma senza la spesa di un volo costoso e di un hotel.

Reale vs virtuale

Nel gioco virtuale così come si ha la possibilità di interfacciarsi con un croupier dal vivo anche online, si ha anche la possibilità di interagire con gli altri giocatori.

Tuttavia nei giochi da casino online non si ha propriamente la possibilità di comunicare con gli altri giocatori, cosa che invece accade al Casinò di Sanremo ed all’interno degli altri casino fisici.

Nonostante questa differenza sostanziale tra le due tipologie di casino è bene tenere presente che nel gioco online, dal momento che stai giocando con giocatori dal vivo e nonostante ognuno sia celato dietro al proprio device, è indispensabile tenere un certo tipo di comportamento e rispettare l’etichetta del casino proprio come se ci si trovasse a Sanremo.

Infatti, giocare dietro ad uno schermo non significa che si debba comportare scorrettamente.

Sicurezza

Nel corso di una sessione di gioco online si ha la possibilità di mantenere anonimi il proprio profilo sia quando si gioca che quando si paga. Questa possibilità rende le operazioni più veloci e facili oltre che più sicure per il giocatore. Vi è un revisore di terze parti che certifica l’affidabilità della piattaforma ed elabora i pagamenti nei tempi stabiliti proteggendo tutte le informazioni finanziarie dei clienti.

Questo anonimato non è concesso in un casino fisico nel quale si ha accesso presentando la propria carta d’identità.

Probabilità di vincita

Rispetto ai casino fisici come il Casinò di Sanremo, le piattaforme di gioco online offrono una maggiore probabilità di vincita sulla maggior parte dei giochi. Questo è spiegabile con il fatto che gli operatori di casino online non sono soggetti alla stessa tipologia di spese degli operatori di una sala da gioco fisica: i tavoli da gioco online non richiedono veri dealer e le slot machine non richiedono manutenzione.

In conclusione possiamo dire che non esiste un modo migliore o un modo peggiore per giocare d’azzardo: la scelta tra casino reale come il Casinò di Sanremo o il casino virtuale dipende esclusivamente dalle esigenze di gioco del giocatore.