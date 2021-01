Carcare celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale, nel 400° Anniversario di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie

Si terranno domani, mercoledì 20 gennaio, le celebrazioni per la ricorrenza della festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale, nel 400° Anniversario di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare.

Questo il programma: ore 10.15 ritrovo autorità in piazza del Collegio Calasanzio; ore 10.30 presso la chiesa di Sant'Antonio Abate (Chiesa del Collegio Calasanzio)Santa Messa officiata da Padre Italo Levo.

"La celebrazione sarà officiata nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi di culto" commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.