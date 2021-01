Sarà un 2021 senza l'ormai storico "CarnevaLoa" di Loano

Quest'anno il CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, non si terrà.

Ad annunciare ufficialmente il rinvio della trentesima edizione dell'evento sono il sindaco di Loano Luigi Pignocca ed il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino.

“Come tutti coloro che vi hanno partecipato certamente ricorderanno – afferma il primo cittadino – l'inizio dell'emergenza sanitaria nella nostra regione è coinciso con la seconda e ultima sfilata dei carri allegorici del CarnevaLöa. Era il 23 febbraio 2020 e quella stessa giornata la Regione decretò la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole liguri. A distanza di quasi dodici mesi, il mondo è cambiato completamente. Abbiamo imparato a 'convivere' con il virus, abbiamo strumenti per combatterlo e prevenirlo ed evitare che si propaghi in maniera incontrollata; tuttavia, l'emergenza non è ancora del tutto rientrata.

Da qui la decisione di annullare la trentesima edizione del CarnevaLöa, il più grande carnevale storico della Liguria, una manifestazione che ogni anno attira nella nostra città migliaia di persone. Una scelta sofferta ma doverosa, per tutelare la salute e la vita dei nostri concittadini ed ospiti. Speriamo di poter tornare a divertirci e ad ammirare gli splendidi carri realizzati dai volontari di Vecchia Loano quanto prima”.

Il presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino, aggiunge: “Il 23 febbraio 2020, ultima giornata del carnevale invernale loanese, tutti noi già pensavamo alla sfilata estiva del CarnevaLöa Summer Edition 2020. Invece quel giorno è iniziata l'emergenza che tutti noi viviamo ancora oggi. Vista questa situazione, in accordo con l'amministrazione comunale e con il nuovo Comitato Loanese che raduna le associazioni e i sindacati di categoria loanesi, abbiamo deciso di annullare tutte le manifestazioni legate all'edizione 2021 del carnevale loanese; edizione che sarebbe iniziata il 31 gennaio con l'arrivo della Fiaccola dell'Amicizia portata dalle maschere della Val Varatella e con la consegna delle 'Chiavi della città' da parte del sindaco Pignocca alle maschere loanesi, per poi proseguire con il doppio appuntamento con il 'Carnevale dei bambini' e concludersi (a febbraio) con le due sfilate dei carri allegorici del Palio dei Borghi e del Palio dei Comuni. Sperando in un miglioramento della situazione, vedremo se sarà possibile far svolgere almeno la sfilata estiva, magari posticipandola a fine estate, per poi riprendere a pieno ritmo nel 2022”.

Il 2021 è un anno importante per Vecchia Loano: “Quest'anno la nostra associazione festeggia i 30 anni di attività – conferma Delfino – Avevamo in mente di celebrare questa data come si deve: vedremo se sarà possibile farlo a fine anno o dovremo posticipare anche questo evento al 2022”.

Negli ultimi mesi Vecchia Loano non è stata con le mani in mano: “Con i nostri soci, quest'estate abbiamo contribuito all'organizzazione del servizio di assistenza e controllo sulle spiagge libere; in autunno abbiamo effettuato il servizio di presidio davanti alle scuole; garantiamo la 'viabilità' in entrata ed in uscita dal punto-tamponi di via degli Alpini; abbiamo allestito un presepe nei locali dell'ex Iat di Palazzo Kursaal (molto apprezzato, specialmente dai bimbi); collaboriamo regolarmente con la polizia locale. Per questo impegno e questi risultati non posso che ringraziare tutti i nostri soci e volontari, che anche in questo anno di difficoltà si sono distinti per il loro spirito di servizio a favore della comunità loanese”.