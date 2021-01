Asfalto e arredo urbano, Nappi documenta le zone di Loano: "Amministrazione disinteressata al decoro" (FOTO)

Una sorta di reportage per documentare lo stato di alcune panchine del lungomare loanese (ma non solo) e le condizioni dell'asfalto nelle zone limitrofe a via dei Gazzi. È quanto messo in atto da Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano:

" Questo è lo stato in cui versano alcune panchine del lungomare - spiega Nappi mostrando le foto che si possono trovare nella gallery a corredo dell'articolo - è un anno che sono così, assolutamente prive di manutenzione: possono rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone ".

"Oltre a continuare a non rispondermi sulla questione buoni spesa (leggi QUI) - ha concluso il leader del MIU - il sindaco sembra non porre la minima attenzione al decoro del paese. A tal proposito noi potremmo rappresentare la vera alternativa a questo sistema amministrativo, con un programma che valorizzi a pieno Loano nella sua interezza. La nostra attenzione è focalizzata a migliorare la città con novità importanti come ad esempio, per quanto riguarda la raccolta rifiuti, bonus fiscali per i cittadini virtuosi e un sostegno concreto ai commercianti: iniziative che presenteremo prossimamente".